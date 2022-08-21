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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 21.08.2022
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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