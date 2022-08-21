Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oswUzd9StF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2022
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.