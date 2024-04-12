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Balıklıgöl bayram tatilinde daha "kalabalık"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turizmin önemli duraklarından Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçi çekti.

Müslüm Etgü  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Balıklıgöl bayram tatilinde daha "kalabalık" Fotoğraf: Eşber Ayaydın / AA

Şanlıurfa

Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Eyüp Gündüz, AA muhabirine, ailesiyle 9 günlük tatil kapsamında bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Diyarbakır, Mardin ve son olarak Şanlıurfa'yı gezdiklerini aktaran Gündüz, "Diğer bayramlarda da kalabalık oluyor ama 9 günlük tatil nedeniyle Balıklıgöl çok kalabalık. Çok güzel bir hava ve atmosfer var, özellikle balıklar çocukların ilgisini çekti, yem attılar. Burada olmaktan mutluyuz." dedi.

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