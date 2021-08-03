Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Balikesir
Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi.
Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldı.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Yangının yakınlarındaki Köredere Mahallesi sakinlerinden Halil Çetiner, AA muhabirine, yangının mahallenin üst bölgesinde başladığını söyledi.
Koşarak yardıma geldiğini anlatan Çetiner, şöyle konuştu:
"Sağ olsun devletimiz bütün arazözleri, iş makineleri ve dozerleriyle buraya hemen müdahale ettiler. Yangının nasıl çıktığı hakkında herhangi bir fikrimiz yok ama ilk önce üst bölgeden aşağı doğru geldiği söylendi. Şükür mahallemize gelmeden söndürüldü. Kontrol altına alındı, şu anda da soğutma çalışmaları devam ediyor. Mahallemizde herhangi bir olumsuz durum yok, mal ve can kaybı yok. Yanan herhangi bir ev müştemilatı yok."
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