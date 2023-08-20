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Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, "Balıkesir Kepsut'taki orman yangını kontrol altına alındı." dedi.

Emrah Çakmak, Erkan Yıldız  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda, kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınına ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, açıklamasında "Kepsut'taki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alındığı bildirilen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 400 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu.


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