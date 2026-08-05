Balıkesir'deki orman yangınına müdahale ediliyor Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Malatya'nın Pütürge ilçesindeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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Darıca Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yapılıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Yangın bölgesinde, AFAD 1 araç ve 4 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 8 araç ve 25 personel, Orman İşletme Müdürlüğü 4 araç, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 16 personel, Jandarma 2 araç ve 10 personel görev yapmaktadır."