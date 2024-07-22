Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir
İlçeye bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile gerçekleştirilen müdahalenin ardından kontrol altına alındı https://t.co/4qzrL7lTld pic.twitter.com/ejiPDuOjVV— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 22, 2024
Yangına, 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.