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Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu

Miraç Kaya  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Balıkesir'de toz taşınımı etkili oldu

Balıkesir

Balıkesir'de, Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından sabah saatlerinde orta seviyede toz taşınımının etkili olduğu kent merkezinde bu nedenle araçların üzeri tozla kaplandı.

Görüş mesafesinin yer yer düştüğü, fırtınanın etkili olduğu Balıkesir'de, çamur şeklinde yağış da bekleniyor.

Toz taşınımının 12 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği öngörülüyor.

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