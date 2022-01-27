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Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle iki bina boşaltıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle 2 apartman tahliye edildi.

Miraç Kaya   | 27.01.2022
Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle iki bina boşaltıldı Fotoğraf: Miraç Kaya/ AA

Balikesir

Atatürk Mahallesi Keçeci Sokak'taki bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsada hafriyat çalışması yapılırken su borusu patladı ve toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Balıkesir AFAD İl Müdürü Bayram Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanındaki 18 hanenin yaşadığı 2 apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.

Tahliye edilenler geceyi güvenli geçirmeleri için polis evi ve otellere yerleştirildi.

Alanda yapılacak dolgu çalışmasının ardından apartman sakinlerinin evlerine geri döneceği öğrenildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, binalarda herhangi bir riskin olmadığını fakat tedbir amaçlı vatandaşların tahliye edildiğini söyledi.

Emniyet güçlerinin sabaha kadar bölgede nöbette olacağını belirten Orkan, "Bir risk oluşmasın diye sokak araç trafiğine de kapatıldı. Binaların doğalgaz ve elektrikleri de kesildi, şu an için alınacak tüm tedbirleri aldık. En kısa zamanda ilk dolguyu yaparak inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu durumu atlatacağız." diye konuştu.

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