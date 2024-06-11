Balıkesir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi edildi.
Balıkesir
İlçeye bağlı kırsal Yenisığırcı Mahallesi'nde yaşayan Gürsel Karaçay (58), sabah saatlerinde ekmek almak için bakkala gitti.
Ekmek aldıktan sonra evine dönen Karaçay, yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Aniden 5 köpeğin etrafını sardığı, elindeki ekmek bulunan poşeti almaya çalıştığı Karaçay yaralandı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Karaçay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Karaçay'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen Gürsel Karaçay'ın etrafını köpeklerin sardığı, saldırı sırasında çığlık atması üzerine vatandaşların onu kurtardığı görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.