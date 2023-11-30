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Balıkesir'de sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakan Firik  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Balıkesir'de sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı

Balikesir

İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Altınoluk ve Şahindere mahallelerinde akşam saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle Şahin Deresi taştı.

Kazdağları'ndan gelen sel sularından dolayı Altınoluk Mahallesi'nde yol seviyesinin altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye ederken bazılarının imdadına belediye ekipleri yetişti.

Ayrıca Altınkum ve İkizçay mahallelerindeki bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu.

Belediye ekipleri, yaklaşık 20 saattir etkili olan sağanak nedeniyle teyakkuz halinde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ekipleri, kentte yaklaşık 20 saattir etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle ihbarlara hızlıca müdahale etmeye çalışıyor. Ekipler, riskli bölgelerde sürekli devriye gezerek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunuyor.

Şahindere Mahallesi sakinlerinden Burhan Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde işten döndüklerinde evlerini su basmış halde bulduklarını söyledi.

Evlerinin yakınındaki yolun sel suları sebebiyle yarıldığını belirten Aladağ, "Dere taşmış, sel sularından canımızı zor kurtardık. Eşyamızın hepsi gitti. Hasarımız büyük." dedi.

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