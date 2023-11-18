Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,938.60
BTC/USDT
36,457.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 62. Genel Kuruluna katılıyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Balıkesir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluştu.

İlkan Toprak, Gökhan Dağlı, Hakan Firik  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Balıkesir'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Gökhan Dağlı/AA

Balıkesir

Yoğun yağış nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki su baskınları nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı.

Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa, Adnan Menderes mahallelerindeki apartmanların bahçelerine dolan su, itfaiye ekiplerince boşaltıldı.

Yağmura yakalananlar, şemsiyelerle ve montlarla korunmaya çalıştı.

Bandırma ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Haydar Çavuş Camisi önünde taşan rögar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sahilde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç devrildi.

Bazı binaların çatısı zarar gördü

Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki bazı binaların çatısı uçarken, kime evlerin çatılarında da hasarlar oluştu.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hasarın oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli fırtına sebebiyle bazı binalarda çatı uçmaları ve hasar oluştuğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlı havanın etkisine giren yurtta sıcaklıklar 6-10 derece düşecek
Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendi
Malatya AFAD İl Müdürü Türker: "Malatya'da 4 bin 225 afet konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek"
Balıkesir'de sağanak etkili oldu
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak sürücüler ile vatandaşlara zor anlar yaşattı

Trakya'da sağanak etkili oldu

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı

Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet