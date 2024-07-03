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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Miraç Kaya, Erkan Yıldız  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balikesir

Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangını söndürmek için 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı, 5 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve yaklaşık 50 personel ile havadan karadan müdahaleye devam ediliyor.

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