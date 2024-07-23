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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sergen Sezgin, Besire Demir  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Hacıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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