Dolar
17.95
Euro
18.25
Altın
1,777.69
ETH/USDT
1,693.20
BTC/USDT
23,175.00
BIST 100
2,762.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
logo
Gündem

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Miraç Kaya   | 05.08.2022
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 dakika içinde yangına müdahale etti.

Yangın, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter ve 2 uçakla yapılan söndürme çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kerbela'yı ibret nazarıyla okumaya ve ondan dersler çıkarmaya mecburuz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Keşmir'in Ukrayna kadar ilgiyi hak ettiğini belirtti

Benzer haberler

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor

Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet