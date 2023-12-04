Dolar
28.92
Euro
31.30
Altın
2,023.08
ETH/USDT
2,216.20
BTC/USDT
41,532.00
BIST 100
8,087.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.-VTR-
logo
Gündem

Balıkesir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman şiddetlenen sağanak etkili oldu.

Suat Salgın  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Balıkesir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir

Meteorolojiye göre ilçede metrekare başına 25-50 metreküp yağış düştü.

İlçe merkezinde bazı cadde ve sokakların su altında kaldığı Ayvalık'ta, şiddetini yarım saat süresince aralıksız arttıran sağanak, 15 Eylül İlkokulunun da bulunduğu Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Caddesi'ni göle çevirdi.

Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkisinde yağmur suları araçlara ve yaya geçişlerindeki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücüleri zorladı.

İlçenin bazı bölgelerinde bodrum katlarındaki evlerin su baskını tehlikesi atlattığı öğrenildi.

Yağış sırasında Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler tıkanan mazgalları açabilmek için uzun süre çalıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum ele alındı
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasına dahil edilen kişilerle ilgili 12 şirkete kayyum kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı

Benzer haberler

Edremit Körfezi çizik yeşil zeytini AB coğrafi işaret tescilini aldı

Edremit Körfezi çizik yeşil zeytini AB coğrafi işaret tescilini aldı

Balıkesir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Balıkesir'de sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı

Balıkesir'de sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı
Balıkesir'de yayaların kullandığı çay üzerindeki asma köprü şiddetli yağıştan yıkıldı

Balıkesir'de yayaların kullandığı çay üzerindeki asma köprü şiddetli yağıştan yıkıldı
Ayvalık'ta fırtınayla gelen sağanak denizi taşırdı, balıkçı teknelerini batırdı

Ayvalık'ta fırtınayla gelen sağanak denizi taşırdı, balıkçı teknelerini batırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet