Bakırköy'de karaya oturan gemi kurtarıldı
Bakırköy'de karaya oturan Liberya bayraklı gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak yüzdürüldü.
İstanbul
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan 'MSC RHIANNON' isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi, balık adam ekibimizin yaptığı inceleme sonrası, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kurtarma uzmanımız, kılavuz kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz refakatinde ve KURTARMA-9 römorkörümüzce oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.