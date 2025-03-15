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Bakırköy'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Bakırköy'de karaya oturan Liberya bayraklı gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak yüzdürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 15.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Bakırköy'de karaya oturan gemi kurtarıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan 'MSC RHIANNON' isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi, balık adam ekibimizin yaptığı inceleme sonrası, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kurtarma uzmanımız, kılavuz kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz refakatinde ve KURTARMA-9 römorkörümüzce oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü."

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