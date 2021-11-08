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Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 14. gününde

Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticisi Bayram Özkan, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması üzerine başlattıkları greve, anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini bildirdi.

İbrahim Halil Aktürk   | 08.11.2021
Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 14. gününde Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk - Anadolu Ajansı

İstanbul

Bakırköy Belediyesi önünde çadır kuran Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şube üyeleri 14. günde grevlerini sürdürüyor.

Grev alanına "Birliğimiz gücümüzdür", "Zafer direnen emekçinin olacak" yazılı pankartlar asan işçilere, yoldan geçen bazı vatandaşlar da alkışla destek verdi.

Özkan, işçilere destek vermek amacıyla geldiği çadırın önünde yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda greve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Birinci şartlarının, belediyede işten çıkarmalara son verilmesi olduğunu dile getiren Özkan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na seslenerek, “Masaya gelip bu toplu sözleşmeyi bitirene kadar demokratik ve yasal olan grevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Siz bu grevi bitirmezseniz 10 binlerce üyemizle Bakırköy emekçileriyle dayanışmaya geleceğiz." dedi.

Özkan, geçtiğimiz hafta belediye işçilerine destek vermek amacıyla İzmir’den gelen sendika üyelerine de teşekkür etti.

Bu arada grev nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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