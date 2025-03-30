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Bakan Yumaklı'dan "Sıfır Atık Günü" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin, "Sıfır Atık Projesi ile mirasımız olan geleceği koruyarak, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Bakan Yumaklı'dan "Sıfır Atık Günü" mesajı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin, dünya için çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Yumaklı, doğayı korumak, kaynakları doğru kullanmak ve sürdürülebilir gelecek için herkese düşen büyük sorumluluklar olduğunu bildirdi.

Yumaklı, "Sıfır Atık Projesi ile mirasımız olan geleceği koruyarak, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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