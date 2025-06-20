Bakan Yumaklı'dan "Eğirdir Gölü" paylaşımı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nın önemini anlatan "Burası bir zamanlar Eğirdir Gölü'ydü dememek için" başlıklı video paylaştı.
Isparta
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "Eğirdir Gölü Su Eylem Planı"nı açıklayan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen göllerden Eğirdir'in tedbir alınmaması durumunda 2050'de gelebileceği durumu gösterdi.
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Tedbir alınmazsa gölün 2050'de olabileceği görselinin yer aldığı videoda, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, su kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı devreye alıyoruz. 2050'ye geldiğimizde bu vloglar hiç çekilmesin diye bugünden önlem alıyoruz. Suyumuza sahip çıkıyor, gelecek nesiller susuz kalmasın diye var gücümüzle çalışıyoruz çünkü su vatandır." ifadelerini yer verildi.
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🌊 Eğirdir Gölü için bilim, emek ve kararlılıkla hazırlanmış bir yol haritasını hayata geçiriyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 20, 2025
📋 13 ana başlık, 31 eylem ve 21 milyar TL yatırımla Eğirdir Gölü Su Eylem Planı suyumuzu, doğamızı ve geleceğimizi koruma altına alıyor.
🔍 Göl çevresindeki tarımsal sulamadan… pic.twitter.com/SQc4zfcsNm