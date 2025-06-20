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Bakan Yumaklı'dan "Eğirdir Gölü" paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nın önemini anlatan "Burası bir zamanlar Eğirdir Gölü'ydü dememek için" başlıklı video paylaştı.

Ayşe Yıldız  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Bakan Yumaklı'dan "Eğirdir Gölü" paylaşımı

Isparta

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "Eğirdir Gölü Su Eylem Planı"nı açıklayan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen göllerden Eğirdir'in tedbir alınmaması durumunda 2050'de gelebileceği durumu gösterdi.

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Tedbir alınmazsa gölün 2050'de olabileceği görselinin yer aldığı videoda, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, su kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı devreye alıyoruz. 2050'ye geldiğimizde bu vloglar hiç çekilmesin diye bugünden önlem alıyoruz. Suyumuza sahip çıkıyor, gelecek nesiller susuz kalmasın diye var gücümüzle çalışıyoruz çünkü su vatandır." ifadelerini yer verildi.

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