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Bakan Yerlikaya'dan Tekirdağ'daki kurtarma operasyonuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında teknede mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerini tebrik etti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Bakan Yerlikaya'dan Tekirdağ'daki kurtarma operasyonuna ilişkin açıklama

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, dün saat 06.30'da, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir teknenin karaya oturduğunu ve teknedekilerin yardım talebinde bulunduğunu hatırlattı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kurtarma operasyonu kapsamında, 1 sahil güvenlik botu (KB-227), 1 sahil güvenlik dalış timi (DEGAK-24) ve 1 sahil güvenlik kolluk destek timinin Şarköy'de titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, teknede bulunan 2 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı. Vatandaşlarımız sahilde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve AFAD ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun."

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