Bakan Yerlikaya'dan Tekirdağ'daki kurtarma operasyonuna ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında teknede mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerini tebrik etti.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, dün saat 06.30'da, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir teknenin karaya oturduğunu ve teknedekilerin yardım talebinde bulunduğunu hatırlattı.
26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 06.30’da, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında, içerisinde 2 vatandaşımızın bulunduğu özel bir teknenin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz hızla olay… pic.twitter.com/cwbKk6cYz3— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 27, 2024
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Kurtarma operasyonu kapsamında, 1 sahil güvenlik botu (KB-227), 1 sahil güvenlik dalış timi (DEGAK-24) ve 1 sahil güvenlik kolluk destek timinin Şarköy'de titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, teknede bulunan 2 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı. Vatandaşlarımız sahilde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve AFAD ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.