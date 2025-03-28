Dolar
38.01
Euro
40.93
Altın
3,072.22
ETH/USDT
1,908.10
BTC/USDT
85,025.00
BIST 100
9,480.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.-VTR-
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2019-2024 yılları arasındaki Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde günde ortalama 642 trafik kazası meydana geldi. Aşırı hızdan kaçınalım." ifadesini kullandı.

Abdullah Özkul  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "bir kural, bir ömür" notuyla video paylaştı.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2019-2024 yılları arasındaki Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde günde ortalama 642 trafik kazası meydana geldi. Aşırı hızdan kaçınalım. Ortalama hızdaki yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım ki bayram sevinçlerimiz acıya dönüşmesin."

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, 2019-2024 yıllarındaki bayram tatillerinde meydana gelen 55 bin 894 kazada, 97 bin 946 kişinin yaralandığı, 1656 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Yolun sonu bayram olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur Halk Kütüphanesi yenilikçi çalışmalarını sürdürecek
İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut hak sahibine teslim edildi
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında gözaltın alınan Ebru Özdemir adliyede

Benzer haberler

MEB, öğrenciler için ara tatil ve Ramazan Bayramı'na özel dijital etkinlik dergileri hazırladı

MEB, öğrenciler için ara tatil ve Ramazan Bayramı'na özel dijital etkinlik dergileri hazırladı

Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı

Bayramda "aşırı şekerli" gıda tüketimi çocuklarda kan şekeri dengesini bozabilir

Ordu mutfağının tescilli tatlı ve yiyecekleri bayram sofralarını renklendirecek

Ordu mutfağının tescilli tatlı ve yiyecekleri bayram sofralarını renklendirecek
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Baklava ve kadayıfta lezzetin sırrı şerbetinde saklı

Baklava ve kadayıfta lezzetin sırrı şerbetinde saklı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet