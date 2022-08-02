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Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021'in ilk 7 ayında 166 olan kadın cinayeti sayısının, 2022'nin ilk 7 ayında 158 olduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.08.2022
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, paylaşımında, "Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KADES'i 3 milyon 856 bine yakın kişi indirdi

Bakan Soylu'nun paylaştığı, İçişleri Bakanlığının "Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans" başlıklı açıklamasında da 2022'nin 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 120 bin 645 kişiye 425 bin 709 önleyici tedbir, 38 bin 863 kişiye 44 bin 140 koruyucu tedbir kararı verildiği aktarıldı.

Bu yıl 63 bin 374 kolluk personeline 6284 sayılı kanun kapsamında eğitimler verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılının ilk 7 ayında 166 kadın cinayeti meydana gelirken, 2022'nin aynı döneminde yüzde 5 azalarak 158 kadın cinayeti meydana geldi. Türkçe dahil İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça, İspanyolca, Almanca, Özbekçe, Kırgızca ve Kürtçe dillerinde hizmet verilen KADES uygulamasını 3 milyon 855 bin 777 kişi indirdi. 459 bin 478 ihbara müdahale edildi. Bakanlığımızca kurulan 1000 kapasiteli Elektronik Kelepçe Merkezi'nde 61 ilde 636 vakanın anlık takibi yapılıyor."

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