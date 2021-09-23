Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildi

Bakan Soylu Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 23, 2021
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha;
Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda
5️⃣6️⃣6️⃣ KİLOGRAM EROİN
ele geçirildi.
Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum👏 pic.twitter.com/EGMFEFbjX3