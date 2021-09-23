Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildi

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Bakan Soylu Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Kemal Karadağ   | 23.09.2021
Bakan Soylu Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.


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