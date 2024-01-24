Bakan Özhaseki'den, 2020'deki Elazığ depremine ilişkin paylaşım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'yi, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte, sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştürmekte kararlı olduklarını bildirdi.
Ankara
Özhaseki, sosyal medya hesabından, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
2020'de meydana gelen Elazığ depreminde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 24, 2024
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hâle getirmekte,…
Elazığ depreminde kaybedilen canları rahmetle yad eden Özhaseki, şunları kaydetti:
"Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte, sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştürmekte kararlıyız. Devlet millet el ele, Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu konutlarını üretmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.