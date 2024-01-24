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Bakan Özhaseki'den, 2020'deki Elazığ depremine ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'yi, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte, sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Bakan Özhaseki'den, 2020'deki Elazığ depremine ilişkin paylaşım

Ankara

Özhaseki, sosyal medya hesabından, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Elazığ depreminde kaybedilen canları rahmetle yad eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte, sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştürmekte kararlıyız. Devlet millet el ele, Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu konutlarını üretmeye devam edeceğiz."

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