Bakan Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık bürokratları ve alanında uzman personelle gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" kampanyası kapsamında çalışmalarını sürdüren Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ve beraberlerindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.
Toplantıda, İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Gözbebeğimiz İstanbul’umuz için kaybedecek 1 dakikamız yok.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) February 10, 2024
İstanbul için gayretle, azimle çalışan bürokratlarımızla kadim şehir İstanbul’umuzun kentsel dönüşüm çalışmalarında geldiğimiz noktayı değerlendirdik.
Azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımızı durup dinlenmeden sürdürüyor,… pic.twitter.com/NH2qNx05eO
Özhaseki, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Gözbebeğimiz İstanbul'umuz için kaybedecek 1 dakikamız yok. İstanbul için gayretle, azimle çalışan bürokratlarımızla kadim şehir İstanbul'umuzun kentsel dönüşüm çalışmalarında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımızı durup dinlenmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız için güvenli ve konforlu evler üreteceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.