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Bakan Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık bürokratları ve alanında uzman personelle gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi.

İsa Toprak  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Bakan Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" kampanyası kapsamında çalışmalarını sürdüren Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ve beraberlerindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantıda, İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Özhaseki, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gözbebeğimiz İstanbul'umuz için kaybedecek 1 dakikamız yok. İstanbul için gayretle, azimle çalışan bürokratlarımızla kadim şehir İstanbul'umuzun kentsel dönüşüm çalışmalarında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımızı durup dinlenmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız için güvenli ve konforlu evler üreteceğiz."

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