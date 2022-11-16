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Bakan Kurum'dan COP27'de 'iklim diplomasisi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Rehman ve Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Lemke ile görüştü.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 16.11.2022
Bakan Kurum'dan COP27'de 'iklim diplomasisi'

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ve Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Steffi Lemke bir araya geldi.

Kurum, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen konferans kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samih Şukri ile görüşmesinde ev sahibi Bakan'a teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye ile Mısır arasında çevre ve iklim konularında iş birliği geliştirmek isteği vurgulanarak, ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Pakistan ve Almanya ile görüşmeler

Kurum, Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ile ikili görüşme yaptı.

Pakistan'da yakın zamanda yaşanan sel felaketi örnek gösterilerek, iklim değişikliğinin etkilerinin vurgulandığı görüşmede ayrıca iki ülke arasında diğer alanlarda olduğu gibi çevre alanındaki iş birliğinin güçlü şekilde devam ettirilmek istendiği konusunda mutabık kalındı.

Sherry Rehman, görüşmede sel felaketi sonrası Türkiye'nin desteği dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Steffi Lemke ile de bir araya geldi.

Bu görüşmede iki ülke arasında çevre konularında ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin iş birliğinin artırılması ve tecrübe paylaşımı ele alındı.

Kurum'un, 18 Kasım'da sona erecek COP27'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerine devam etmesi planlanıyor.

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