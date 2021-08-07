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Bakan Karaismailoğlu: Köyceğiz'deki yangın hızını yitirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'daki orman yangınlarını da söndüreceklerini belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun." dedi.

Ömer Kundakçı   | 07.08.2021
Bakan Karaismailoğlu: Köyceğiz'deki yangın hızını yitirdi Fotoğraf: Ömer Kundakçı / AA

Muğla

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Otmanlar Mahallesi'nde devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sürdüğünü ancak hızını yitirdiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını anımsatan Karaismailoğlu, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Antalya için herhangi bir risk kalmadığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"10 günlük süreçte tüm bakanlıkların, kurumların, belediyelerin cansiperane mücadelesi oldu. Bu büyük afetin üstesinden Türk milletinin birlik ve beraberliği sayesinde geldik. Şimdi de Aydın civarında büyük yangınlar var. İnşallah kısa sürede bu yangınları da kontrol altına alacağız. Bir taraftan bu yangınları söndürmekle uğraşırken bir taraftan da yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede kalıcı konutlar yaparak afetlerin izlerini ortadan kaldıracağız. Muğla'da da bu yangınları söndüreceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Burada vatandaşlarımızla birlikte olduk. İnşallah onların dertlerini, sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Yangınla uğraşan arkadaşlarımıza moral ve motivasyon sağlıyoruz."

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