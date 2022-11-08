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Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf Tüneli'yle hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 638 metrelik Hasankeyf Tüneli'nin bağlantı yolları ile birlikte 2 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek "Güzergahın tamamının hizmete girmesiyle hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak." dedi.

İbrahim Toprak, Bestami Bodruk, Aydın Arik   | 08.11.2022
Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf Tüneli'yle hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak Fotoğraf: Bestami Bodruk - AA

Batman

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Karaismailoğlu daha sonra "Batman Hasankeyf Tüneli ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu rehber edinerek yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları Türkiye'nin 81 ilinde atmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin enerji ve sulama ihtiyacına önemli katkı sağlayacak Ilısu Barajı'nda su tutma faaliyetlerinin başlamasıyla, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e erişimi sağlayan 40 kilometrelik yeni yol güzergahını da adım adım tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, söz konusu yolun yaklaşık 30 kilometrelik bölümünü bölünmüş yol olarak milletin hizmetine sunduklarını, güzergahtaki Hasankeyf-1 ve Hasankeyf-2 köprülerinin açılışını da yaptıklarını anımsattı.

Bugün de Batman-Hasankeyf güzergahındaki Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarını milletin hizmetine kazandırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, yeni yatırımla Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri arasında yer alan Üçyol Boğazının da güvenli bir geçişe kavuştuğunu bildirdi.

"Yalçın dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştık"

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"638 metrelik çift tüplü Hasankeyf Tüneli'miz bağlantı yolları ile birlikte 2 kilometre uzunluğundadır. Söz konusu güzergahın tamamının hizmete girmesiyle Batman, Mardin ve sınır kapılarına yüksek standartlı, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinizde son 20 yılda ülkemizde 100 yılda yapılabilecek işleri başardık. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 793 kilometreye çıkardık. 3 bin 688 kilometrelik bölünmüş yol inşaatımızda da yapım çalışmaları hızla devam etmektedir. Yalçın dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştık. 50 kilometrelik tünel uzunluğunu 13 kattan fazla artırarak 663 kilometreye çıkardık şu anda 456 kilometrelik tünel inşaatında da yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyemiz, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla nice başarılar için 'Durmak yok yola devam.' ilkesiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz."

"2053 ulaştırma ve lojistik ana planı" doğrultusunda 81 ilde yatırımlara ilk günkü motivasyonla planlı şekilde devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, bu vizyonun bir parçası olan Hasankeyf Tünelinin inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan, işçisinden mühendisine tüm çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Bakan Karaismailoğlu, törene katılan Karayolları Genel Müdürlüğü personeli ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir ve yüklenici firma yetkilileri de katıldı.

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