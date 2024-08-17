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Bakan Işıkhan, Muğla'da yangınlarla ilgili açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede inşallah vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını, özellikle istirham ediyorum." dedi.

Halil Fidan, Meriç Ürer, Ferdi Uzun  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Bakan Işıkhan, Muğla'da yangınlarla ilgili açıklama yaptı

Muğla

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Eylül'e kadar yangınlara karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede inşallah vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum." dedi.

Bakan Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Yeşilköy Mahallesi'ne geldi.

Burada yetkililerden bilgi alan Vedat Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınla ilgili tüm kurumların anında müdahale ettiğini vurguladı.

Tüm kentlerdeki yangınları büyük üzüntüyle takip ettiklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Burada sivil, özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah afeti tekrar yaşatmasın inşallah. Dileğimiz bu. Az önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımız ifade etti, 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede inşallah vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum. Hep birlikte inşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Üzerimize düşen bir şey olursa da 24 saat çalışmaya hazırız, Allah bir daha bu tür afetleri yaşatmasın."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yangınların kontrol altına alınması için çalışan herkese şükranlarını iletti.

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