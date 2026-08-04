Bakan Fidan, Libyalı yetkililerle Ankara'da bir araya geldi
Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin ulusal güvenlik danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ve Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile bir araya geldi.
Tuğba Altun,Mehmet Şah Yılmaz
04 Ağustos 2026•Güncelleme: 04 Ağustos 2026
ANKARA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ankara'da Dibeybe ve Zubi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya İçişleri Bakanı Trablusi ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile Ankara'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ankara'da Libya İçişleri Bakanı Trablusi ile görüştü.