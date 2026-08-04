Bakan Fidan, Libyalı yetkililerle Ankara'da bir araya geldi Bakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin ulusal güvenlik danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ve Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile bir araya geldi.