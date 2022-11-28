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Bakan Bilgin'den "asgari ücret takvimi" açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." dedi.

Mehmet Tosun, Orhan Onur Gemici   | 28.11.2022
Bakan Bilgin'den "asgari ücret takvimi" açıklaması

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Asgari ücret görüşmeleri" sorulan Bakan Bilgin, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." yanıtını verdi.

Bu arada, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla salı günü yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.


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