Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı ve Bakan Akar tarafından Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi. pic.twitter.com/uvrM4tAmwc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2022