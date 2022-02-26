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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Sarp Özer   | 26.02.2022
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

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