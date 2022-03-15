Bakan Akar, komutanlarla Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, video telekonferans aracılığıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanları katıldı.
Açıklamada, Bakan Akar'ın, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetleri ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdiği belirtildi.
Toplantıda, ayrıca Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi.
Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne'yi kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, Orgeneral Güler de hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.