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Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 12.10.2022
Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

Ankara

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’ndaki temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Finlandiya’nın Madrid’de imzalanan memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin, somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.

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