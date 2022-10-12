Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi.
Ankara
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’ndaki temaslarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü.
Görüşmede Bakan Akar tarafından, Finlandiya’nın Madrid’de imzalanan memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin, somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.