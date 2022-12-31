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Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile yılın son gününde Diyarbakır caddelerinde gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Sarp Özer   | 31.12.2022
Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Sur sokaklarında

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

Sur ilçesine bağlı "tarihin en eski çarşısı" olarak nitelendirilen Yenikapı Caddesi'nde gezen Akar, Vali Ali İhsan Su'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. 

Çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Akar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla yakından ilgilenen, onlara hediyeler veren Akar, halkla sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. 

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