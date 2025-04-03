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Bağcılar'da silahla yaralandıktan sonra şehit olan bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uğur Gölçek'in cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Alper Korkmaz  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Bağcılar'da silahla yaralandıktan sonra şehit olan bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit bekçinin cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi.

Camide, şehidin annesi Gülizar, babası Gaffar Gölçek ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile şehidin meslektaşları katıldı.

Şehit bekçi Gölçek için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

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