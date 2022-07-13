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Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor

Bağcılar'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 13.07.2022
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan şantiye alanı, 10 Temmuz'da kentte etkili olan sağanak nedeniyle su ile doldu.

Şantiyedeki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.

Şantiye alanındaki suyu tahliye eden firma çalışanları, çamura saplanan araçlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Paletli iş makinelerince kurtarılan kamyonlar, çekici araçlarla tamircilere götürüldü.

Ağır hasarlı araçların sahipleri, zararlarının karşılanmasını beklediklerini dile getirdi.


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