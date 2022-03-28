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Bağcılar'da İETT otobüsünde yangın çıktı

İstanbul Bağcılar'da İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 28.03.2022
Bağcılar'da İETT otobüsünde yangın çıktı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsü, Güneşli Koçman Caddesi'nde motor kısmından alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.

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