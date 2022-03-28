Bağcılar'da İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul Bağcılar'da İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsü, Güneşli Koçman Caddesi'nde motor kısmından alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.