Dolar
32.37
Euro
34.88
Altın
2,312.66
ETH/USDT
3,546.70
BTC/USDT
67,809.00
BIST 100
10,110.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gebze’de bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı

Kızılırmak Nehri'nin beslediği bereketli ovada 2023 yılında yaklaşık 20 bin dekar alanda arpa, 225 bin dekar alanda ise buğday ekimi yapıldı.

Emre Dilek  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı

Samsun

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, haziran ayı itibarıyla hasada başladıklarını belirterek, "Geçen seneyi baz alırsak randıman düşük olsa bile arpa ve buğdayın kalitesi bu yıl çok yüksek." dedi.

Bu yıl dekar başına 550 ile 600 kilogram verim beklediklerini belirten Tosuner, "Ama buğdayın, bölge bölge daha verimli, daha kaliteli olacağını umut ediyorum. Alımlar için Toprak Mahsulleri Ofisi'nde 2024 yılı Temmuz itibarıyla randevular açıldı." diye konuştu.

Barış Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Bilal Arslan da, "300 dekarlık alanda arpa ekimi gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla arpa biçimine başladık. Devletimiz fiyatımızı 7 bin 250 olarak açıkladı. Allah razı olsun devletimizden. Biz devletimizden her zaman razıyız. Bafra Ziraat Odası Başkanı bugün gelerek çiftçimizin yanında olduğunu gösterdi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bu hasadın Samsun’umuza ve Bafra’mıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı
Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Benzer haberler

Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı

Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı

Türkiye mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

OECD: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydetti

Üreticiler karpuzu aşırı sıcaktan gazete ve samanla koruyor

Üreticiler karpuzu aşırı sıcaktan gazete ve samanla koruyor
Bakan Şimşek: Önümüzdeki 3 yılı kapsayan Asya Altyapı Yatırım Bankasının ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık

Bakan Şimşek: Önümüzdeki 3 yılı kapsayan Asya Altyapı Yatırım Bankasının ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet