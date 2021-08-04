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Muğla’nın Milas İlçesinde ormanlık alandaki yangın Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem

Azerbaycan'dan gelen ikici ekip de Muğla'ya ulaştı

150 kişiden oluşan ekip, Kavaklıdere ve Menteşe ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Osman Akça   | 04.08.2021
Azerbaycan'dan gelen ikici ekip de Muğla'ya ulaştı

Muğla

Azerbaycan'dan 150 kişilik ikinci ekip de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Muğla'ya geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekip, Menteşe ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Milli Piyango Öğrenci Yurduna giriş yaptı.

Burada hazırlıklarını tamamlayan Azeri uzmanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde iki gruba ayrılarak, Kavaklıdere ve Menteşe ilçesindeki yangın bölgelerine sevk edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Muğla'ya gelen 110 kişilik Azeri ekibin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İkinci ekibin de kente ulaştığına değinen İlman, "Bu zor zamanda tek millet, iki devlet olduğumuz Azeri kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sergilemeleri gerçekten çok önemli. İl Müdürlüğümüze bağlı tüm yurtlarımız, yardım için gerek yurt dışından gerek yurt içinden gelen herkesin evi oldu. Gündüz hepsi sahada özveriyle görev yapıyor." diye konuştu.

Öte yandan, Muğla'da 6 noktada devam eden yangınlara 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ve kurumlara ait araçlarla müdahale ediliyor.

Denize yakın bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de alevlerle müdahale ediyor.

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