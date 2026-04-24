AYM Başkanı Özkaya'dan "temel hak ve özgürlükleri korumada kararlılık" vurgusu AYM Başkanı Kadir Özkaya, "Temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ve hukuk devleti ilkelerini koruma misyonumuz doğrultusunda, görevimizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." dedi.

Kurulduğu 25 Nisan 1962 tarihinden bugüne Türk yargı sisteminin en önemli organlarından biri haline gelen Anayasa Mahkemesi (AYM), 64. yaşını kutluyor.

Yüksek Mahkemenin kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin, dünyanın en eski ve en deneyimli mahkemelerden biri olduğunu bildirdi.

AYM'nin anayasal adaletin tesisine katkı sunma gayesine hizmet etmek iradesiyle kuruluşundan bugüne görevini ifa ettiğini kaydeden Özkaya, "Mahkememiz bu yıl 64. yaşını kutluyor. 64 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle ve necip milletimiz adına verdiğimiz kararların yüksek sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." görüşünü paylaştı.

Temel hak ve özgürlükleri korumada kararlılık vurgusu yapan Özkaya, "Temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ve hukuk devleti ilkelerini koruma misyonumuz doğrultusunda, merkezinde yalnızca objektif adaletin bulunduğu bir anlayışla görevimizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AYM'ye 733 binden fazla bireysel başvuru yapıldı

AYM Başkanı Özkaya, 23 Eylül 2012'de anayasal bir hak olarak tanınan AYM'ye bireysel başvurunun, Türk hukuk tarihindeki en önemli reformlardan biri olduğunu bildirdi.

Bireysel başvuruyla birlikte temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia eden herkesin AYM'ye erişebilmesine imkan tanındığını aktaran Özkaya, "Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru mekanizmasıyla vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına alarak, anayasa yargısının evrensel ilkelerini uygulamaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Özkaya, bireysel başvuru yolunun, Türk hukuk sisteminin senkronize bir şekilde gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Bugüne kadar Yüksek Mahkemeye 733 bin 221 bireysel başvuru yapıldığı bilgisini veren Özkaya, bunların 633 bin 51'inin sonuçlandırıldığını, 100 bin 170 başvurunun da derdest durumda olduğunu ifade etti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 86 bin 390'ında ihlal sonucuna varıldığını aktaran Özkaya, bunların 56 bin 443'ünün makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu bildirdi. Özkaya, hak bazlı verilen ihlal kararı sayısının ise 29 bin 947 olduğunu aktardı.

Sempozyum ve tören düzenlenecek

Yüksek Mahkemenin 64. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, 27 Nisan'da AYM Yüce Divan Salonu'nda "Ne Bis in idem İlkesinin Farklı Yargı Alanlarındaki Etkisi" temasıyla düzenlenecek sempozyum ile başlayacak.

Sempozyumun açış konuşmalarını AYM Başkanı Özkaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye Hakimi Prof. Dr. Saadet Yüksel yapacak. Sempozyumda, hukukçular ve akademisyenler de sunumlarını gerçekleştirecek. Sempozyumda, uluslararası ve ulusal hukukun en temel prensiplerinden biri olan "ne bis in idem" ilkesi ışığında aynı fiilden dolayı iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama konusu farklı boyutlarıyla ele alınacak.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Özkaya ve beraberindeki heyet, 28 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ziyaretin ardından 64. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören ile AYM üyeliğine seçilen Şaban Kazdal'ın and içme töreni gerçekleştirilecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.