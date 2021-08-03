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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.
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Aydos Ormanı havadan ve karadan denetleniyor

Yurdun birçok noktasında orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken İstanbul'da ekipler, Aydos Ormanı'nda denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.

Metin Tokgöz   | 03.08.2021
Aydos Ormanı havadan ve karadan denetleniyor

İstanbul

Kartal, Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerini kapsayan Aydos Ormanı'nda aralıksız denetim yapan polis, zabıta ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, mesire alanlarında piknik yapan vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Polis helikopteri ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı denetimlerde vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, ormanlarda ve çevresinde ateş yakanlara 427 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca ormanlık alanlarda, park ve bahçelerde, tarım arazilerinde ve benzeri yerlerde ateş yakılmasının çevreye zarar verdiği, kirliliğe yol açtığı, vatandaşları tedirgin ettiği, bazen de yangınlara yol açtığı aktarıldı. Bu bölgelerdeki yangınların geniş alanlara yayılabileceğine işaret edilen broşürde, söz konusu yangınların söndürülmesinin oldukça zor olduğu, doğanın tabii ve tarihi dokusuna zarar verdiği vurgulandı.

Olası yangınların önlenebilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları da vatandaşlara iletildi.


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