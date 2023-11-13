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Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Musa Ölmez, Mustafa Özer  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Aydın

Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Söke'de öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde yollarda su birikintisi oluştu.

Rögarların taştığı caddelerde bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde de Ortaklar Tren İstasyonu'nun yaya alt geçidi ani yağış sonrası doldu. Geçit, yaya geçişine kapatıldı.

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