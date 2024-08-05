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Aydın'da otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Günay Pabuşçu  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Aydın'da otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın

A.Ç'nin (64) kullandığı 48 M 0219 plakalı otomobilde, Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Ormanlık alandaki yangın, kontrol altına alındı.

Otomobildeki yangın söndürüldü, alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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Aydın'da otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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