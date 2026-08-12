Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.

Yangının havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Gencelli mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.

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Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.

Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Muğla

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Seydiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer ve 105 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.