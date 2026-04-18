Aydın'da lise yurdunda çıkan yangına müdahale ediliyor Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir liseye ait yurdun çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesinde Nazilli Fen Lisesi'ne ait 6 katlı yurdun çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Fotoğraf : Mustafa Çelik/AA

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nazilli Fen Lisesi'ne ait yurdun çatı kısmında yangın çıktı. İhbarın bildirilmesi üzerine emniyet, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olaya hemen müdahaleye başladı. Yurtta kalan 20'si erkek 46 öğrencimiz güvenli şekilde tahliye edildi. Bu öğrencilerimiz yeni yerlere yerleştiriliyor. Yangının ilk etapta elektrikten kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.