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Aydın'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı.

Ferdi Uzun  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Aydın'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

S.A'nın kullandığı 09 M 0385 plakalı özel halk otobüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi varyantında refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ile polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada çoğu üniversite öğrencisi 28 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da kaza yerinde incelemede bulundu.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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