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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Aydın'da eğitim uçağının düştüğü ve olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi
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Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ferdi Uzun, Halil Fidan  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

Aydın

Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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