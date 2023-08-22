Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın
Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.