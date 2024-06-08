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Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Günay Pabuşçu  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Günay Pabuşçu/AA

Aydın

Yöre Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kuyucak Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangına müdahale sürüyor.

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