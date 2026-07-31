Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın nedeniyle 4 mahalledeki hayvanlar tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aydın ve Balıkesir'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın nedeniyle 4 mahalledeki hayvanlar tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Yangın nedeniyle Kavşıt, Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerinde hayvan damlarındaki küçükbaş ve büyükbaşlar araçlarla tahliye edildi. Hayvanlar Çine Canlı Hayvan Pazarı'na getirildi.

Dutluoluk sakinlerinden Elif Sulargil, yangın nedeniyle çok korktuklarını söyledi.

Hayvanlarını kurtarabildiğini belirten Sulargil, "Hayvanlarımızı kurtardık ama köyümüz tehlike altında. Sinirimi ağlayarak çıkardım. Elinden bir şey gelmiyor, seyretmekle kalıyorsun. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

Zühre Sulargil ise "Sabahtan beri yandık, bittik. Hayvanlarımızı buraya getirdik. Devletimiz var olsun, onlar getirdi. Onlar getirmeseydi her şeyimiz yanacaktı. Evlerimiz de kurtulsaydı." diye konuştu.

Balıkesir

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale ediyor.

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yandı.

Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.

Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.